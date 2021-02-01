Смертельное ДТП с Toyota на Ровенщине: что известно о состоянии пострадавшего парня

В Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла жительница города Сумы. Кроме того, в салоне легковушки был ее сын 1997 года роджения. Его, с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки, бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, госпитализировали в больницу.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota Auris, 42-летняя жительница города Сумы, на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF, которым управлял 59-летний житель Донецкой области.

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика не пострадал.

Также полицейские расследуют обстоятельства гибели женщины.

По факту ДТП начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

ДТП на Ровенщине близ села Грановка Дубенского района произошло 31 января.

Через мощное лобовое столкновение оба автомобиля развернуло в кювет. Тело погибшей 42-летней женщины из покореженного авто доставали спасатели.

Источник: Полиция Ровенской области