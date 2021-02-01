Убил и пошел спать: в Киеве мужчина расправился с любимой в гостях

В Киеве алкогольное застолье закончилась смертью молодой женщины. На следующее утро хозяин дома обнаружил тело 29-летней гости в гематомах, она не дышала. Кровь застыла на стенах и полу.

Вечером к Алексею пришел друг с любимой. После совместного распития алкоголя владелец вместе с женой пошли спать, а пара осталась на кухне.

Сначала мужчина утверждал, что он не причастен к смерти любимой, но под давлением улик таки рассказал, почему поднял на нее руку.

— Мы выпили, и я ее начал ее бить. Она ударилась головой о плиту. Я ее вынес в коридор, положил. Утром проснулся — пульса не было.

Ножом в спину: убийство в Одессе

Накануне в Одессе мужчина до смерти забил жену из-за конфликта. 52-летний житель города ударил ножом сожительницу, а затем добил деревянной палкой.