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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Требовали 46 тыс. грн: экс-мэра и его заместителя будут судить за взятку

Бывшего мэра города на Луганщине и его заместителя будут судить за получение неправомерной выгоды за “откат” заключение договоров по ремонту тротуаров.

Требовали 46 тыс. грн: экс-мэра и его заместителя будут судить за взятку

По данным следствия, обвиняемые требовали и получили от местного предпринимателя 10% “отката” — 46 тыс. грн за признание победителем тендера и заключение двух договоров подряда на услуги по капитальному ремонту тротуаров и обустройство скейт-парка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
  • На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров
Требовали 46 тыс. грн: экс-мэра и его заместителя будут судить за взятку / 3 фотографии

Взяточничество

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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