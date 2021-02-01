На Луганщине будут судить экс-мэра и его заместителя за откат договоров о ремонте тротуаров

Бывшего мэра города на Луганщине и его заместителя будут судить за получение неправомерной выгоды за “откат” заключение договоров по ремонту тротуаров.

По данным следствия, обвиняемые требовали и получили от местного предпринимателя 10% “отката” — 46 тыс. грн за признание победителем тендера и заключение двух договоров подряда на услуги по капитальному ремонту тротуаров и обустройство скейт-парка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.











Требовали 46 тыс. грн: экс-мэра и его заместителя будут судить за взятку / 3 фотографии

Взяточничество

В Харьковской области задержали работника Главного управления Государственной фискальной службы и его посредника из-за получения взятки за закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества.

По данным Офиса генпрокурора, подполковник налоговой милиции, действуя через посредника, требовал и получил от частного предпринимателя $20 тыс.