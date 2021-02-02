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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Без еды в холодном доме: под Харьковом женщина оставила без присмотра двух детей

В селе Железнодорожное Чугуевского района на Харьковщине двое малолетних детей — четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка — почти сутки находились в холодном доме и без еды.

під Харковом жінка лишила без нагляду двох дітей

Об этом узнала социальный работник и сообщила в полицию. Она увидела  на улице мальчика, который бродил в майке и колготках.

Выяснилось, что семья находится под социальным контролем. На месте полицейские установили, что дети находились дома одни.

— В полдень мололетний в нижнем белье вышел на улицу через незапертую дверь дома и пошел по улицам села при минусовой температуре воздуха, пока его не обнаружила соцработница, которая живет неподалеку семьи, — говорится в сообщении.

От соседей правоохранители узнали, что накануне женщина была пьяная и собиралась ехать в Харьков. Отец находился на заработках.

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Детям принесли продукты и средства гигиены, а затем доставили для медицинского осмотра в Чугуевскую центральную больницу. В тот же день их забрал отец.

під Харковом жінка лишила без нагляду двох дітей

Фото: Нацполіція

Относительно матери будет составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Почти год назад в Черкасской области ночью посреди заснеженной улицы случайные прохожие наткнулись на детскую коляску с младенцем.

Забыла ребенка в нескольких сотнях метров от собственного дома пьяная мать.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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