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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Причиной пожара в Эпицентре в Первомайске стал поджог

Причиной пожара в торговом центре Эпицентр в Первомайске в Николаевской области стал поджог.

Причиной пожара в Эпицентре в Первомайске стал поджог

В полиции сообщили, что 37-летний мужчина ворвался в здание ТЦ с холодным оружием. Когда злоумышленника пытался задержать охранник, то он его ударил топором и поджег помещение.

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— Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских, — сообщили в ГУ НП в Николаевской области.

Пожар в Эпицентре

В 12.57 2 февраля произошел пожар в ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области.

Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное.

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