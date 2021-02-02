Причиной пожара в Эпицентре в Первомайске стал поджог

Причиной пожара в торговом центре Эпицентр в Первомайске в Николаевской области стал поджог.

В полиции сообщили, что 37-летний мужчина ворвался в здание ТЦ с холодным оружием. Когда злоумышленника пытался задержать охранник, то он его ударил топором и поджег помещение.

— Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских, — сообщили в ГУ НП в Николаевской области.

Пожар в Эпицентре

В 12.57 2 февраля произошел пожар в ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области.

Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное.