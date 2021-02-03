Раскроил топором голову: на Черкасщине мужчина убил киевлянина из-за денег

В селе Демки Черкасской области мужчина убил киевлянина топором, ибо ему недоплатил денег за выполненную работу.

Первой тревогу забила жена, которая ждала мужа дома еще 31 января. Однако он домой не вернулся, а его телефон не отвечал.

На место работы мужа отправились правоохранители.

— При осмотре в подвале и нашли тело со следами насильственной смерти. Тогда выяснилось, что накануне между двумя работниками возник конфликт. Поссорились из-за денег, которые 35-летний разнорабочий требовал за проделанную работу. Внезапно мужчина схватил топор и раскроил обухом голову 62-летнему потерпевшему, — рассказали в полиции.

В содеянном злоумышленник сознался. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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