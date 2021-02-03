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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Раскроил топором голову: на Черкасщине мужчина убил киевлянина из-за денег

В селе Демки Черкасской области мужчина убил киевлянина топором, ибо ему недоплатил денег за выполненную работу.

Раскроил топором голову: на Черкасщине мужчина убил киевлянина из-за денег

Первой тревогу забила жена, которая ждала мужа дома еще 31 января. Однако он домой не вернулся, а его телефон не отвечал.

На место работы мужа отправились правоохранители.

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— При осмотре в подвале и нашли тело со следами насильственной смерти. Тогда выяснилось, что накануне между двумя работниками возник конфликт. Поссорились из-за денег, которые 35-летний разнорабочий требовал за проделанную работу. Внезапно мужчина схватил топор и раскроил обухом голову 62-летнему потерпевшему, — рассказали в полиции.

В содеянном злоумышленник сознался. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В Киеве мужчина расправился с любимой в гостях

В Киеве алкогольное застолье закончилась смертью молодой женщины. На следующее утро хозяин дома обнаружил тело 29-летней гости в гематомах, она не дышала. Кровь застыла на стенах и полу.

Сначала мужчина утверждал, что он не причастен к смерти любимой, но под давлением улик таки рассказал, почему поднял на нее руку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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