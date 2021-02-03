В Луганской области обнаружили два схрона с военными средствами поражения.

По данным СБУ, из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, правоохранители изъяли 47 артиллерийских снарядов, 16 выстрелов для ручного противотанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 и почти 200 единиц патронов различного калибра.

Также в Старобельском районе возле села Половинкино был обнаружен еще один тайник. Там сотрудники СБУ нашли под слоем почвы более 100 единиц гранатометным выстрелов ВОГ-17.

Сейчас проверяется информация о причастности участников незаконных вооруженных формирований к закладке схронов.















Снаряды, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружили два схрона боеприпасов / 4 фотографии

Схроны с оружием

В декабре 2020 года в Донецкой области общая межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ обнаружила опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Его нашли на окраине населенного пункта Польное.

Пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.