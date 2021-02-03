В Киеве мужчина стрелял по прохожим с балкона

В Соломенском районе Киева 3 февраля задержали мужчину, стрелявшего по людям с балкона своей квартиры.
Выяснилось, что злоумышленник открыл огонь из травматического оружия. К счастью, в результате стрельбы в Киеве никто не пострадал.
Во время общения с полицией мужчина объяснил, что стрелял с балкона из-за того, что под его окнами постоянно ходят подозрительные люди.
Пистолет и патроны к нему переданы для проведения экспертизы.
После этого правоохранители предоставят правовую квалификацию действиям мужчины.
Стрельба на Полтавщине
Несколько недель назад в Миргородском районе мужчина обстрелял дом своей знакомой, когда она спала.
Женщина вовремя среагировала и успела спрятаться, поэтому не пострадала. О том, были ли как-то связаны нападающий и жертва, не сообщается.
Установлено, что мужчина открыл огонь из охотничьего ружья.