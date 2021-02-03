В Киеве мужчина стрелял по прохожим с балкона

В Соломенском районе Киева 3 февраля задержали мужчину, стрелявшего по людям с балкона своей квартиры.

Выяснилось, что злоумышленник открыл огонь из травматического оружия. К счастью, в результате стрельбы в Киеве никто не пострадал.

Во время общения с полицией мужчина объяснил, что стрелял с балкона из-за того, что под его окнами постоянно ходят подозрительные люди.

Пистолет и патроны к нему переданы для проведения экспертизы.

После этого правоохранители предоставят правовую квалификацию действиям мужчины.

Стрельба на Полтавщине

Несколько недель назад в Миргородском районе мужчина обстрелял дом своей знакомой, когда она спала.

Женщина вовремя среагировала и успела спрятаться, поэтому не пострадала. О том, были ли как-то связаны нападающий и жертва, не сообщается.

Установлено, что мужчина открыл огонь из охотничьего ружья.