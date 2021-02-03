В одной из школ Бериславского района Херсонской области перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Один из них пожаловался матери на травлю, женщина в свою очередь обратилась в полицию.

Проверка подтвердила факт буллинг. И учителя, и ученики рассказали, что школьник систематически издевался не только над этим мальчиком. Он постоянно словесно унижал одноклассника, разбрасывал его вещи, толкал и угрожал избить.

А на замечания учителей и матери не реагировал.

В то же время полиция составила на мать обидчика административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях — Буллинг (травля) участника образовательного процесса. После рассмотрения дела в суде она должна заплатить штраф.

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Похожий случай был недавно в Харьковской области, где оштрафовали мать школьника, который травил одноклассников.

На ученика 5-го класса в полицию пожаловался директор школы. Мальчик в течение года оскорблял своих одноклассников, нарушал дисциплину на уроках и устраивал драки как в школе, так и вне ее территории.