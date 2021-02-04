Поджег дом, чтобы скрыть побои: на Сумщине мужчина убил 90-летнюю женщину

На Сумщине в ближайшее время объявят приговор мужчине, который ограбил и убил 90-летнюю бабушку.

Следствие установило, что вечером 30 января подозреваемый проник в дом пенсионерки, чтобы занять деньги на спиртное.

После отказа мужчина повалил бабушку на землю и начал наносить удары: перепуганная женщина сразу рассказала, что спрятала в холодильнике последние 150 гривен.

Злоумышленник забрал находку и убежал, но на следующий день вернулся. Избитая пенсионерка лежала на полу и едва дышала: в это время мужчина вынес все ценные вещи, после чего поджег дом.

Установлено, что женщина умерла в результате отравления угарным газом.

Уголовное производство открыто по трем статьям: ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 194 и п. 9 ч. 2 ст. 115. Речь идет о краже с совершением насилия, поджоге дома и умышленном убийстве с целью скрыть преступления.

Сейчас суд избрал меру пресечения для мужчины в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Сумская областная прокуратура