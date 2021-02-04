Ночью 3 февраля во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли четыре человека, среди которых была врач-анестезиолог Ольга Глива.

Местные СМИ сообщают, что ей было 26 лет. В 2020 году она только закончила интернатуру и перешла работать в больницу.

В Запорожском государственном медицинском университете отметили, что Ольга Глива с отличием закончила медучреждение.

— Медицина была ее призванием. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов. Она вполне выполнила свою миссию на этой Земле — до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов, — отметили в вузе.

Судя по постам в соцсети Facebook, погибшая была родом из Кропивницкого. Она любила фотографировать и поэзию, так как в качестве подписей к фото часто использовала стихи.

Также в своих постах она часто вспоминала, как важно не откладывать жизнь на потом и чувствовать каждую ее минуту.

Друг Ольги Иван Дарий также поделился воспоминаниями о погибшей. Он рассказал, что медик сама переболела коронавирусом, а затем — еще раз одной вирусной инфекцией.

Но, несмотря на это, сразу после выздоровления она вернулась к работе и работала с пациентами, больным Covid-19, которые находились в тяжелом или критическом состоянии. Работать в больнице она могла иногда несколько суток подряд.

Ольга с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет. Дважды побеждала во Всеукраинской, научной, стипендиальной программе Завтра.UA Фонда Виктора Пинчука, куда отбирают самых талантливых студентов со всей Украины и предоставляют им финансовую поддержку для продолжения образования и реализации собственных проектов.

— Умная, сильная, веселая, вдохновляющая. Огонь в человеческом обличье. Она очень любила жизнь. Оля мечтала работать в медицине. Мечтала, что наступит время, когда будет достойное отношение государства к медикам, — рассказал о погибшей Иван.

Пожар в Запорожье

Пожар в инфекционной больнице Запорожья вспыхнул ночью 3 февраля. Огонь унес жизни трех пациентов и медика. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Еще восемь человек удалось спасти и отправить в другую больницу.

По словам председателя Запорожской ОГА, на первом этаже реанимационного отделение загорелась палата размером 20 кв.м.

Причина пожара в инфекционной больнице Запорожья пока неизвестна. По факту нарушения норм пожарной безопасности, повлекшее смерть людей, открыто уголовное производство.

Источник: Запорожский подержанный медуниверситет

Фото: Ольга Глива