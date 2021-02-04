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Софія Зінов'єва |

В Запорожской области объявлен траур из-за пожара в областной больнице

Из-за пожара в Запорожской областной инфекционной больнице во всей области объявлен траур.

В Запорожской области объявлен траур из-за пожара в областной больнице

По распоряжению главы облгосадминистрации Александра Старуха, 5 февраля в Запорожской области объявлено Днем траура в память о четырех погибших в смертельной трагедии.

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В этот день на всей территории области на зданиях органов власти, государственных учреждений, организаций и предприятий будут приспущены Государственные Флаги Украины. В программу теле- и радиовещания будут внесены соответствующие изменения, все развлекательные мероприятия отменены.

Пожар в Запорожской больнице

В ночь на 4 февраля в Запорожской областной больнице возник пожар. Пламя вспыхнуло на первом этаже инфекционного отделения.

Пациентов и врачей эвакуировали, но четверых человек спасти не удалось. В пожаре погибли три пациентки и врач-анестезиолог, по предварительной информации, они умерли от отравления чадным газом.

Правоохранители открыли уголовное производство за несоблюдение правил противопожарной безопасности.

Источник: Запорожская Областная Государственная Администрация

Фото: Pixabay

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