Из-за пожара в Запорожской областной инфекционной больнице во всей области объявлен траур.

По распоряжению главы облгосадминистрации Александра Старуха, 5 февраля в Запорожской области объявлено Днем траура в память о четырех погибших в смертельной трагедии.

В этот день на всей территории области на зданиях органов власти, государственных учреждений, организаций и предприятий будут приспущены Государственные Флаги Украины. В программу теле- и радиовещания будут внесены соответствующие изменения, все развлекательные мероприятия отменены.

Пожар в Запорожской больнице

В ночь на 4 февраля в Запорожской областной больнице возник пожар. Пламя вспыхнуло на первом этаже инфекционного отделения.

Пациентов и врачей эвакуировали, но четверых человек спасти не удалось. В пожаре погибли три пациентки и врач-анестезиолог, по предварительной информации, они умерли от отравления чадным газом.

Правоохранители открыли уголовное производство за несоблюдение правил противопожарной безопасности.

Источник: Запорожская Областная Государственная Администрация