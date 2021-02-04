В Николаеве правоохранители задержали мошенника. Он обокрал двух пожилых людей под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в ДТП.

36-летний мужчина украл у двух жителей Николаева 45 тыс. грн, $6 тыс., €3 тыс. и ювелирные украшения.

Правоохранители обнаружили, что к 92-летней жительнице Николаева позвонила якобы ее дочь, которая попала в аварию. Затем трубку взял псевдо-врач, который сказал, что женщина в тяжелом состоянии и ей необходимо дорогостоящее лечение.

В результате женщина за “спасение” дочери отдала злоумышленнику 30 тыс. грн, $6 тыс. и €3 тыс.

Такую же аферу мошенник провернул с 82-летним жителем Николаева. Но мужчина не успел приготовить деньги псевдо-врачу. Поэтому, когда он говорил с женой по телефону, аферист сам нашел дома потерпевшего 15 тыс. грн и ювелирные изделия.

Мужчина, закончив телефонный разговор, понял, что это мошенничество и сразу же вызвал полицию.











Ваш родственник попал в ДТП: в Николаеве поймали афериста, который обокрал пожилых людей / 3 фотографии

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него 40 тыс. грн, $6 755 и €2 815. Ювелирные изделия аферист успел сдать в ломбард.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также недавно в Херсонской области разоблачили сестер-мошенниц, которые обещали клиентам по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу и решить другие вопросы.

Такой онлайн-сеанс стоил от 1,8 тыс. грн.