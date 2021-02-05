Работнику Запорожской областной инфекционной больницы, в которой 4 февраля случился пожар, объявили подозрение.

В ходе досудебного расследования, полиция вручила подозрение Заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы по ч. 2 ст. 270 за нарушение требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые стали причиной гибели людей.

Читайте Названа предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья

Полиция установила, что сотрудник не остановил работу оборудования, которое используется для проведения работ с повышенной опасностью, вследствие чего и возник пожар в палате-боксе, во время проведения кислородной терапии.

Вопрос об избрании меры пресечения пока решается правоохранителями.

Пожар в запорожской больнице

Пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел в ночь на 4 февраля. Вследствие него погибло три пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог, 8 людей спасли, двое из них получили повреждения.

5 февраля на территории Запорожской больницы объявлено Днем траура по погибшим.