PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Работнику запорожской больницы объявили подозрение из-за пожара

Работнику Запорожской областной инфекционной больницы, в которой 4 февраля случился пожар, объявили подозрение.

Работнику запорожской больницы объявили подозрение из-за пожара

В ходе досудебного расследования, полиция вручила подозрение Заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы по ч. 2 ст. 270 за нарушение требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые стали причиной гибели людей.

Читайте
Названа предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья

Полиция установила, что сотрудник не остановил работу оборудования, которое используется для проведения работ с повышенной опасностью, вследствие чего и возник пожар в палате-боксе, во время проведения кислородной терапии.

Вопрос об избрании меры пресечения пока решается правоохранителями.

Пожар в запорожской больнице

Пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел в ночь на 4 февраля. Вследствие него погибло три пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог, 8 людей спасли, двое из них получили повреждения.

5 февраля на территории Запорожской больницы объявлено Днем траура по погибшим.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка