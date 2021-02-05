189 населенных пунктов в семи областях обесточены в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП.

В частности, без света сейчас 54 села в Черниговской, по 32 – в Киевской и Житомирской, 21 – в Полтавской, 20 – в Тернопольской, 19 – в Хмельницкой и 11 – в Винницкой областях.

Бригады облэнерго приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Синоптики предупреждали об осложнении погодных условий в Киеве и области 4 и 5 февраля — гололеде и порывах ветра до 15-20 м/с.

Сегодня на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица (желтый уровень опасности).

Погода на выходные в Украине

В субботу, 6 февраля, мокрый снег прогнозируют в большинстве регионов Украины.

А уже 7 числа ожидается значительное снижение температуры — местами до 20 градусов мороза.