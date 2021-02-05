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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Это Робин Гуд: в США мужчина украл авто с Covid-вакциной, реакция соцсетей

В США неизвестный мужчина угнал фургон с вакциной против коронавируса. Местных жителей рассмешил его поступок.

Вакцина от коронавируса

Инцидент произошел в городе Плэнт-Сити, штат Флорида.

Местная полиция ищет злоумышленника. Видео с изображением мужчины они разместили на своей странице в Facebook.

При этом пользователи социальных сетей не раскритиковали действия мужчины, а отнеслись к ним с юмором.

Они назвали его Робин Гудом и написали, что ждут его у себя.

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Угнал автомобиль скорой помощи

В России мужчина угнал автомобиль скорой, который приехал на вызов.

Пока медики оказывали помощь пожилой женщине, злоумышленник, который некоторое время ходил возле транспортного средства, сел в него и уехал.

Больше новостей об угоне автомобилей читайте на Фактах ICTV.

Источник: Plant City Police Department

Фото: Dreamstime

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