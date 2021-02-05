В США неизвестный мужчина угнал фургон с вакциной против коронавируса. Местных жителей рассмешил его поступок.

Инцидент произошел в городе Плэнт-Сити, штат Флорида.

Местная полиция ищет злоумышленника. Видео с изображением мужчины они разместили на своей странице в Facebook.

При этом пользователи социальных сетей не раскритиковали действия мужчины, а отнеслись к ним с юмором.

Они назвали его Робин Гудом и написали, что ждут его у себя.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Угнал автомобиль скорой помощи

В России мужчина угнал автомобиль скорой, который приехал на вызов.

Пока медики оказывали помощь пожилой женщине, злоумышленник, который некоторое время ходил возле транспортного средства, сел в него и уехал.

Больше новостей об угоне автомобилей читайте на Фактах ICTV.

Источник: Plant City Police Department