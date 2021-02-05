В США неизвестный мужчина угнал фургон с вакциной против коронавируса. Местных жителей рассмешил его поступок.
Инцидент произошел в городе Плэнт-Сити, штат Флорида.
Местная полиция ищет злоумышленника. Видео с изображением мужчины они разместили на своей странице в Facebook.
При этом пользователи социальных сетей не раскритиковали действия мужчины, а отнеслись к ним с юмором.
Они назвали его Робин Гудом и написали, что ждут его у себя.
Угнал автомобиль скорой помощи
В России мужчина угнал автомобиль скорой, который приехал на вызов.
Пока медики оказывали помощь пожилой женщине, злоумышленник, который некоторое время ходил возле транспортного средства, сел в него и уехал.
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Источник: Plant City Police Department