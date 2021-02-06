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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Институт ядерных исследований снимали с квадрокоптера. Есть задержанный

В Киеве мужчина с помощью квадрокоптера снимал территорию Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.

кадрокоптер

Попытку несанкционированной видеосъемки прекратил начальник караула Нацгвардии Александр Грудненко.

квадрокоптер

Мужчину задержали и передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранили военных с квадрокоптера

В январе в зоне проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска ранили двух военных с квадрокоптера.

Боевики сбросили снаряд ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

Военнослужащих с обломочными ранениями доставили в больницу. Их состояние здоровья удовлетворительное. О действиях оккупантов сообщили представителей ОБСЕ.

Источник: Нацгвардия

Фото: Нацгвардия

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