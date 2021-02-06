Институт ядерных исследований снимали с квадрокоптера. Есть задержанный

В Киеве мужчина с помощью квадрокоптера снимал территорию Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.
Попытку несанкционированной видеосъемки прекратил начальник караула Нацгвардии Александр Грудненко.
Мужчину задержали и передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранили военных с квадрокоптера
В январе в зоне проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска ранили двух военных с квадрокоптера.
Боевики сбросили снаряд ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
Военнослужащих с обломочными ранениями доставили в больницу. Их состояние здоровья удовлетворительное. О действиях оккупантов сообщили представителей ОБСЕ.
Источник: Нацгвардия
Фото: Нацгвардия