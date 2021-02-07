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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Хмельнитчине под завалами силоса погиб человек, еще двое пострадали

В селе Поляхова Хмельницкой области умер мужчина в результате обвала в силосной яме. Трагедия произошла на одном из предприятий Теофипольского района. Еще два человека получили травмы.

силос

Спасатели получили сообщение о происшествии около 12.40 7 февраля. Под завалом корма для животных оказались трое мужчин. Сотрудники ДСНС достали пострадавших, один из них погиб на месте.

Двух спасенных 1960 и 1964 годов рождения госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняет полиция.

  • На Хмельнитчине силос засыпал трех мужчин в яме — один погиб на месте
  • На Хмельнитчине силос засыпал трех мужчин в яме — один погиб на месте
  • На Хмельнитчине силос засыпал трех мужчин в яме — один погиб на месте
  • На Хмельнитчине силос засыпал трех мужчин в яме — один погиб на месте
На Хмельнитчине под завалами силоса погиб человек, еще двое пострадали / 2 фотографии

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7 февраля в Киеве произошел пожар в кафе Бистро. По словам пожарных, огонь вспыхнул на кухне заведения питания.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы пять человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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