На Хмельнитчине силос засыпал трех мужчин в яме — один погиб на месте

В селе Поляхова Хмельницкой области умер мужчина в результате обвала в силосной яме. Трагедия произошла на одном из предприятий Теофипольского района. Еще два человека получили травмы.

Спасатели получили сообщение о происшествии около 12.40 7 февраля. Под завалом корма для животных оказались трое мужчин. Сотрудники ДСНС достали пострадавших, один из них погиб на месте.

Двух спасенных 1960 и 1964 годов рождения госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняет полиция.







На Хмельнитчине под завалами силоса погиб человек, еще двое пострадали / 2 фотографии

Горело кафе — пожар в Киеве

7 февраля в Киеве произошел пожар в кафе Бистро. По словам пожарных, огонь вспыхнул на кухне заведения питания.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы пять человек, в результате инцидента никто не пострадал.