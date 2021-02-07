В Тернопольской области в ДТП пострадали семь взрослых и двое детей

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали семь взрослых и двое детей.

ДТП произошло около 7.20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь. По информации полиции, водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и автомобиль, на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения.

В результате маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус под управлением жителя Тысменицы.

— На момент аварии в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых двое несовершеннолетних, а в другом авто было два человека, — отметили в полиции.

В результате шесть пострадавших получили легкие телесные повреждения, а один из несовершеннолетних — 13-летний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Их госпитализировали.







В Тернопольской области в результате ДТП пострадали семь взрослых и двое детей / 2 фотографии

Правоохранители составили, что причина ДТП — тяжелые погодные условия и занос. У водителей также отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

ДТП в Одессе

Двое детей пострадали в Одессе в результате ДТП, которая произошла 5 февраля около 8.00 на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушку отбросило на пешеходный переход, который в этот момент на зеленый свет светофора пересекали 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Детей госпитализировали с травмами.

Фото: Нацполиция