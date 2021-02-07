Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля (ФОТО)

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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Под Харьковом неизвестный злоумышленник поджег три автомобиля

В Харьковской области в поселке Песочин неизвестный сжег сразу три автомобиля, которые стояли во дворе на улице Кушнарева.

підпал авто

Инцидент произошел 7 февраля около 4.00. Правонарушитель поджег автомобиль Hyundai Tucson, но огонь перекинулся на соседние Buick Encore и MG 550. В результате сгорели все три автомобиля.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следователи устанавливают сумму материального ущерба.

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Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность причастного и обстоятельства происшествия.

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Под Харьковом неизвестный злоумышленник поджег три автомобиля / 1 фотография

ДТП в Тернопольской области

В Тернопольской области произошло ДТП в результате которого пострадали семь взрослых и двое детей. Инцидент произошел из-за тяжелой согласую ситуацию.

Шесть пострадавших получили легкие телесные повреждения, а один из несовершеннолетних — 13-летний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Их госпитализировали.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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