В Черновцах в ТЦ Майдан прогремел взрыв (ФОТО)

В Черновцах в торговом центре Майдан прогремел взрыв.

В пресс-службе ГУ НП в Черновицкой области рассказали, что в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ Майдан на третьем этаже в складском помещении произошел взрыв.

В результате происшествия разбиты окна и повреждены помещения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и газовой службы.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом.















В черновицком ТЦ прогремел взрыв — первые фото / 4 фотографии

Пожар в Эпицентре

В 12.57 2 февраля произошел пожар в ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области. Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное.

Причиной пожара в торговом центре стал поджог. В полиции сообщили, что 37-летний мужчина ворвался в здание ТЦ с холодным оружием. Когда злоумышленника пытался задержать охранник, то он его ударил топором и поджег помещение.

Источник: Молодий буковинець