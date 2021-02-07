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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В центре Киева произошел пожар в кафе

В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома в кафе Бистро произошел пожар.

В центре Киева произошел пожар в кафе

На место происшествия сразу выехали спасатели четвертой пожарной части. Спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

Во время тушения пожара из заведения вывели пять человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар ликвидировали около 13.52. Причины возникновения пожара устанавливаются.

  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
  • В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)
В центре Киева произошел пожар в кафе / 3 фотографии

На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Взрыв в черновицком ТЦ

В Черновцах в торговом центре Майдан прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с газом.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДСНС и газовой службы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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