В Киеве загорелось кафе на ул. Ивана Франко (ФОТО)

В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома в кафе Бистро произошел пожар.

На место происшествия сразу выехали спасатели четвертой пожарной части. Спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

Во время тушения пожара из заведения вывели пять человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар ликвидировали около 13.52. Причины возникновения пожара устанавливаются.











В центре Киева произошел пожар в кафе / 3 фотографии

На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Взрыв в черновицком ТЦ

В Черновцах в торговом центре Майдан прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с газом.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДСНС и газовой службы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС