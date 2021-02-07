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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Изображал грабителя: в США застрелили 20-летнего парня из-за пранка

В Нашвилле (Теннесси, США) 20-летнего парня застрелили во время съемок пранка для YouTube.

Пистолет

В районе Эрмитаж Тимоти Вилкс подошел к людям с ножом мясника. Блогер хотел разыграть прохожих, поэтому начал изображать грабителя.

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Однако 23-летний Дэвид Старнес-младший достал оружие и выстрелил в парня. В результате ранения блогер погиб. Дэвид объяснил полиции, что даже догадывался о пранке, потому выстрелил в целях самообороны.

Пока никаких обвинений копы не выдвигали стрелку.

Стрельба в Нью-Йорке

В декабре произошла стрельба в кафедральном соборе Нью-Йорка. Люди пришли к стенам здания, чтобы послушать выступление рождественского хора.

В это время к собору подошел мужчина с оружием. Подробнее о стрельбе в Нью-Йорке читайте на Фактах ICTV.

Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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