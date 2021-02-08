В Одессе разоблачили строительную компанию на уклонении от уплаты налога

В Одессе разоблачили одну из строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов в сумме более 7 млн ​​грн.

По данным СБУ, одесская компания задекларировала начало работ с мая 2017 года и была заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру, согласно законодательству, плательщиком налога на добавленную стоимость.

Правоохранителями было установлено, что владельцы компании, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Полученные средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

Из-за таких действий в госбюджет не попало более 7 млн ​​грн.

По факту преступления открыли уголовное производство по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Во время обысков в офисе строительной компании было изъято документацию, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются.











Более 7 млн грн: в Одессе разоблачили строительную компанию в неуплате налогов / 3 фотографии

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