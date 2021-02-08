Из-за непогоды в Украине аэропорты Киева, Одессы, Днепра и Львова задерживают рейсы.

В Одессе из-за мороза и снегопада взлетная полоса покрылась льдом и не может принимать самолеты на посадку.

Отменены рейсы из Тель-Авива, Стамбула и задержан на неопределенный срок рейс из Борисполя.

По информации метеослужбы аэропорта, наблюдается сильный восточный ветер 9 м/с, температура воздуха -1˚С, на взлетно-посадочной полосе лед толщиной 2 мм.

В таких условиях взлет осуществили только пилоты авиакомпании Белаван рейсом в Минск в 02.00. С тех пор посадок не было.

В Киеве в международном аэропорту Борисполь также задерживаются рейсы на прилет и вылет в Одессу, отменен рейс из Львова.

Согласно информации аэропорта, 8 февраля задерживается прилет рейса из Одессы, который должен был приземлиться в 8.00, ориентировочное время прибытия — 11.30. Также задерживается вылет в Одессу, который должен был состояться в 10.20.

На прилет в аэропорт Борисполь задерживается также рейс из Шарм-эль-Шейха, который был запланирован на 23.05 8 февраля. Также отменен рейс из Львова.

В аэропорту Киев имени Игоря Сикорского задержался вылет рейса в Берлин и на полчаса опоздал рейс из Запорожья.

Все остальные рейсы в аэропортах происходят по расписанию.

— Несмотря на осложнение погодных условий, аэропорт работает в штатном режиме. Ограничений для приема воздушных судов нет. Взлетно-посадочную полосу, перроны аэродрома, привокзальную площадь интенсивно чистит снегоуборочная техника, — сообщили в аэропорту Киев.

Во Львове аэропорт не принимает рейсы еще со вчерашнего обеда, однако сегодня запланировано восстановить работу в штатном режиме.

7 февраля львовский аэропорт перенаправил шесть рейсов из Львова на Киев, которые направлялись из Стамбула. Также были отменены Дортмунд-Стамбул и Киев-Минск.

Из семи рейсов на вылет — четыре отменено (два рейса в Стамбул и Дортмунд- Киев).

Сегодня задерживаются два рейса — в Минск и Киев. На прилет все рейсы указаны как такие, которые ожидаются. Всего сегодня запланировано 17 рейсов.

В Харькове аэропорт пока работает в штатном режиме. Все рейсы на прилет или вылет происходит в соответствии с расписанием.

В Днепре аэропорт работает также с задержками. Согласно расписанию, на прилет задерживается рейс из Киева, еще два рейса из столицы ожидаются. Два рейса на вылет в Киев также ожидаются.

Непогода в Украине

Из-за сильных снегопадов в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта, которое начнет действовать с 15.00.

В КГГА отметили, что эти ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, а о снятии ограничений сообщат отдельно.