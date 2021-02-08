Из-за непогоды в Украине ограничено движение на ряде автодорог, также приостановлена работа двух аэропортов.
По состоянию на вечер 8 февраля в большинстве регионов наблюдается небольшой снег, в Херсонской области — небольшой снег с дождем, в Закарпатской, Одесской и Николаевской — небольшой дождь.
Все украинские аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме.
Также решением КГГА (Киевской городской госадминистрации) движение крупногабаритного транспорта ограничено в пределах шести областей.
Речь идет о автодорогах:
- Киевской области — М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь;
- Полтавской области — М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь;
- Ровенской области — М-06 Киев-Чоп;
- Житомирской области — М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель;
- Черкасской области — М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь;
- Черниговской области — М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы.
Погода 9 февраля в Украине
По данным ГСЧС, в большинстве областей Украины 9 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Наибольшее количество снега выпадет в северном регионе, а также на Харьковщине. Из-за гололеда возможны осложнения дорожного движения.
Средняя ночная температура воздуха составит 5°-10° мороза, днем до +3°.