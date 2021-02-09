В Соединенных Штатах 20-тилетний парень покончил с собой из-за торгового приложения. Он ошибочно думал, что на его счету есть долг на $730 тис.
11 июня 2020 года студен понял, что его учетная запись была ограничена Robinhood из-за того, что на его счету оказался отрицательный баланс.
На следующее утро он получил автоматическое электронное письмо с просьбой принять немедленные меры и выплатить более $170 тыс. в течение нескольких дней.
Семья говорит, что 20-летний мужчина несколько раз писал в службу поддержки клиентов по электронной почте, прося помощи в понимании цифр на его торговом счете, но получал только ответные сообщения акций.
— У них нет механизма, позволяющего получить ответы на вопросы в режиме реального времени через телефонный звонок или электронную почту, — рассказал адвокат семьи.
Родители парня подали в суд на приложение Robinhood в связи со смертью сына. Они утверждают, что их сын не смог получить помощь со стороны службы поддержки до своей смерти.
Семья не знала, что приложение также разрешило ему покупать и продавать опционы — рискованный финансовый инструмент — несмотря на отсутствие финансового опыта.
Родители парня говорят, что в электронном письме от Robinhood, полученном на следующий день после его смерти, разъяснялось, что торговые ограничения были сняты и сделка разрешена.
В иске, поданном в суд штата Калифорния, говорилось, что убытки были покрыты другими вариантами в его аккаунте, и обвиняется “вводящие в заблуждение сообщения” Robinhood, приводящие к панике и замешательству.
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