В Киеве из-за непогоды полицейские работают в усиленном режиме и помогают водителям вытаскивать авто из снежной ловушки.

Для спасательных мер полицейские используют спецтехнику: бронетранспортеры, автомобили и трактор.

На некоторых автодорогах Киева усложнилось движение транспорта из-за снежных заносов и гололеда. Поэтому правоохранители помогают водителям и вытаскивают машины из снежных заносов на ровный участок дороги.















Из-за непогоды на улицы Киева вывели БТРы / 4 фотографии

Также полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.

Из-за снегопада в Украине ограничили движение по автодорогам семи областей

В результате сильного снегопада в Украине в Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях ограничено движение транспорта на дорогах.

Также из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта.