Из-за непогоды на улицы Киева вывели БТРы

В Киеве из-за непогоды полицейские работают в усиленном режиме и помогают водителям вытаскивать авто из снежной ловушки.
Для спасательных мер полицейские используют спецтехнику: бронетранспортеры, автомобили и трактор.
На некоторых автодорогах Киева усложнилось движение транспорта из-за снежных заносов и гололеда. Поэтому правоохранители помогают водителям и вытаскивают машины из снежных заносов на ровный участок дороги.
Также полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.
Из-за снегопада в Украине ограничили движение по автодорогам семи областей
В результате сильного снегопада в Украине в Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Также из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта.