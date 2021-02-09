На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице

В Ивано-Франковской области на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга мусоровоз протаранил микроавтобус.

— 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego, выезжал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении, в результате чего столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. Последним руководил 46-летний житель Калуша, — рассказали в ГУ НП в Ивано-Франковской области.

В результате столкновения погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущини. Кроме того, 13 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель специализированного грузовика задержан. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 286 УК Украины.











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