PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице

В Ивано-Франковской области на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга мусоровоз протаранил микроавтобус.

На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице

— 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego, выезжал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении, в результате чего столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. Последним руководил 46-летний житель Калуша, — рассказали в ГУ НП в Ивано-Франковской области.

В результате столкновения погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущини. Кроме того, 13 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель специализированного грузовика задержан. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
  • На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице
На Прикарпатье мусоровоз протаранил автобус: двое погибших, 13 человек в больнице / 3 фотографии

ДТП на Ровенщине

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка