Прорывались к боевикам: военные ООС выстрелами остановили авто, водитель погиб

На Донбассе вблизи населенного пункта Викторовка двое гражданских пытались проехать через блокпост на сторону боевиков, не реагируя на требования украинских военнослужащих остановиться.

Двое мужчин, двигаясь к блокпосту, только увеличивали скорость, из-за чего украинский боец ​​сделал предупредительный выстрел. В результате стрельбы водитель автомобиля погиб.

По данным штаба ООС, инцидент произошел 8 февраля в 12.00.

— К блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка, Донецкой области, приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот — увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение, — сообщили в штабе ООС.

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц — водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение, однако водитель ВАЗ скончался по дороге в больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства представителями военной службы правопорядка.

Подрыв военных на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка 6 февраля погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Солдаты погибли от полученных ранений. Третий военнослужащий находится в больнице.