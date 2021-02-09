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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Прорывались к боевикам: военные ООС выстрелами остановили авто, водитель погиб

На Донбассе вблизи населенного пункта Викторовка двое гражданских пытались проехать через блокпост на сторону боевиков, не реагируя на требования украинских военнослужащих остановиться.

Прорывались к боевикам: военные ООС выстрелами остановили авто, водитель погиб

Двое мужчин, двигаясь к блокпосту, только увеличивали скорость, из-за чего украинский боец ​​сделал предупредительный выстрел. В результате стрельбы водитель автомобиля погиб.

По данным штаба ООС, инцидент произошел 8 февраля в 12.00.

— К блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка, Донецкой области, приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот — увеличил скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение, — сообщили в штабе ООС.

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц — водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение, однако водитель ВАЗ скончался по дороге в больницу.

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Сейчас выясняются все обстоятельства представителями военной службы правопорядка.

Подрыв военных на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка 6 февраля погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Солдаты погибли от полученных ранений. Третий военнослужащий находится в больнице.

Источник: Штаб ООС

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