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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Требовали €56 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали преступную группу

Во время спецоперации силовики задержали в Киеве преступную группу, которая занималась вымогательством несуществующих долгов. В состав банды входили жители столицы от 45-54 лет.

У Києві затримали банду вимагачів

Злоумышленники требовали у киевлянина €56 тыс., угрожая убийством потерпевшему и его близким родственникам.

По данным прокуратуры, мужчина в начале октября 2020 года одолжил у одного из членов группы €2 тыс., но не смог вернуть их в течение недели.

За неделю “проценты” по долгу выросли до космической суммы — €56 тыс. Пострадавшего заставили написать расписки о получении этих средств в долг.

Преступников задержали 8 февраля во время получения $4 тыс. и €5 тыс. — части так называемого долга.

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Одному из подозреваемых инкриминируют ч. 3 ст. 189 УКУ — Вымогательство. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
Требовали €56 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали преступную группу / 2 фотографии

Подобный случай зафиксирован недавно в Житомире, где полиция задержала 23-летнего мужчину за вымогательство несуществующего долга.

Он угрожал потерпевшим физической расправой и нанесением тяжких телесных повреждений.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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