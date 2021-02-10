PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На официальный сайт КГГА осуществляется кибератака — Кличко

Вечером 10 февраля официальный портал КГГА подвергся серии кибератак. Сейчас в работе сайта возможны перебои.

ВІталій Кличко

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.

— Друзья! На главную страницу портала КГГА осуществляется DDOS-атака. Системы защиты уже настроены и отрабатывают нагрузки.

Известно, что специалисты продолжают работать над решением проблемы.

Виталий Кличко извинился за неудобства и заверил, что они временны.

Читайте
Из-за непогоды в Киеве ввели временное ограничение на въезд грузовиков

Всех интернет-пользователей призывают пользоваться альтернативными источниками информации Киевской городской государственной администрации.

Речь идет об официальных страницах КГГА на Facebook, Twitter и Telergam.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх