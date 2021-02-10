Вечером 10 февраля официальный портал КГГА подвергся серии кибератак. Сейчас в работе сайта возможны перебои.
Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.
— Друзья! На главную страницу портала КГГА осуществляется DDOS-атака. Системы защиты уже настроены и отрабатывают нагрузки.
Известно, что специалисты продолжают работать над решением проблемы.
Виталий Кличко извинился за неудобства и заверил, что они временны.
Всех интернет-пользователей призывают пользоваться альтернативными источниками информации Киевской городской государственной администрации.
Речь идет об официальных страницах КГГА на Facebook, Twitter и Telergam.