Вечером 10 февраля официальный портал КГГА подвергся серии кибератак. Сейчас в работе сайта возможны перебои.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.

— Друзья! На главную страницу портала КГГА осуществляется DDOS-атака. Системы защиты уже настроены и отрабатывают нагрузки.

Известно, что специалисты продолжают работать над решением проблемы.

Виталий Кличко извинился за неудобства и заверил, что они временны.

Всех интернет-пользователей призывают пользоваться альтернативными источниками информации Киевской городской государственной администрации.

Речь идет об официальных страницах КГГА на Facebook, Twitter и Telergam.