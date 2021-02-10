В городе Баффало, штат Миннесота, произошла стрельба в медицинском учреждении. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Преступником оказался 67-летний местный житель Грегори Ульрич, который давно был известен правоохранителям.

Он был недоволен предоставлением медицинских услуг, но целился ли мужчина в конкретного врача, пока неизвестно.

— Никакая информация, которую мы получили из нашего прошлого контакта с ним, не указывает на то, что он был недоволен или направит свой гнев на кого-либо, кроме людей в учреждениях, где его лечили или пытались лечить, — сказал начальник полиции Пат Будке.

По словам шерифа округа, когда власти осмотрели клинику в поисках новых жертв, они обнаружили подозрительное устройство и эвакуировали здание.

Такие же устройства нашли в местном мотеле Super 8, где останавливался Ульрич, и там было по крайней мере два выбитых окна.

В начале января в американском городе Чикаго 32-летний Джейсон Найтенгейл открыл стрельбу на городской парковке в Саус-Сайде. В результате – погиб 30-летний водитель, сидейший в одно миз авто.

Затем стрелок зашел в вестибюль расположенного рядом жилого дома. Он попросил воспользоваться телефоном сотрудницы охраны, и также застрелил женщину.