Массовый расстрел на Житомирщине: единственный выживший рассказал подробности убийства

Весной 2020 года в Житомирской области местный житель во время конфликта с неизвестными сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья.

Выжить удалось только одному человеку из восьми — ветерану Нацгвардии Вадиму Федюнину.

Совершил преступление Анатолий Захарченко. Федюнин рассказывает, что хорошо знает его и не раз с друзьями отдыхал в его гостевом домике. На этот раз поехали без предупреждения. С собой взяли три квадрокоптера и 4 единицы огнестрельного оружия — мол, хотели пострелять для развлечения.

Во время ужина к отдыхающим присоединился и хозяин. Никаких серьезных конфликтов между гостями и Захаренко не было, уверяет Федюнин. Когда он пошел спать в дом, в беседке оставались Захаренко, Османов и Москалец. А за двадцать минут раздались выстрелы.

Вадим начал будить товарищей, а Роман Ханенко выбежал на порог — и мгновенно упал, получив пулю.

— Я слышу, как из него выходит выдох и понимаю, что, скорее всего, он погиб. Поворачиваю голову — заходит подсудимый с ружьем, наводит на меня ствол, — рассказывает Федюнин.

Вроде Виталий Вульчин пытается вырвать из рук Захаренко оружие, но тот стреляет в него в упор и выбегает из домика, чтобы перезарядиться.

Этим моментом и воспользовался Федюнин для побега. Вдогонку ему раздалось еще с пол десятка выстрелов, но ни один не попал.

Вадим ночью бегал по селу со двора во двор, ища помощи, пока его не приютил местный человек, который вызвал полицию и скорую.

Свидетель предполагает — конфликт мог вспыхнуть даже из-за бытовой мелочи. У Захаренко вспыльчивый характер, к тому же тогда он много выпил и еще и употреблял наркотики.

Защитница Захаренко это отрицает. Мол, с больным сердцем он не мог пить алкоголь и еще и курить марихуану. И это подтвердила экспертиза.

По мнению Федюнин, Захаренко сам себе вызвал ранения, чтобы выдать расстрел за самозащиту.

В ночь на 22 мая в селе Новоселица на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья. Сначала он убил двух человек, которые были вместе с ним, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали в то время.

Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать и вызвать полицию.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.