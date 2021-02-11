11 февраля в Сколевском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Киев-Чоп.

Видео сняли и распространили в сети очевидцы.

По их информации, огромное количество снега сошло с гор на дорогу.

Информации о пострадавших нет.

Данные об ограничении движения автомобилей из-за чрезвычайного события также не сообщались.

Непогода в Украине

С 8 февраля 2021 года в Украине бушует непогода. Жители разных регионов страдают от значительного снижения температуры воздуха, снегопадов, порывов ветра и гололеда.

Из-за непогоды в Украине увеличилось количество ДТП. Местами заранее ограничили движение крупногабаритного транспорта.

Подробнее о непогоде в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Новости Закарпатья