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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Во Львовской области лавина перекрыла трассу Киев-Чоп

11 февраля в Сколевском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Киев-Чоп.

Лавина

Видео сняли и распространили в сети очевидцы.

По их информации, огромное количество снега сошло с гор на дорогу.

Информации о пострадавших нет.

Данные об ограничении движения автомобилей из-за чрезвычайного события также не сообщались.

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С 8 февраля 2021 года в Украине бушует непогода. Жители разных регионов страдают от значительного снижения температуры воздуха, снегопадов, порывов ветра и гололеда.

Из-за непогоды в Украине увеличилось количество ДТП. Местами заранее ограничили движение крупногабаритного транспорта.

Подробнее о непогоде в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Новости Закарпатья

Фото: Dreamstime

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