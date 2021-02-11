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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей

Работники магазина сладостей на Николая Оводова в Виннице 11 февраля около 11.00 позвонили в полицию, сообщив, что подозрительный мужчина с сумкой угрожает взорвать взрывчатку.

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В городе сразу объявили спецоперацию Гром. Всех, кто был в магазине, эвакуировали.

Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался 31-летний житель Винницы. В его сумке опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

Помещение магазина и прилегающую также тщательно осмотрели. Там тоже не нашли взрывчатку.

После проверки полиция даст событию правовую квалификацию.

  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей / 2 фотографии

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Это не первый подобный случай в Виннице. 4 февраля местный житель угрожал взорвать квартиру, где были его жена и ребенок.

После длительных переговоров полицейским удалось проникнуть в квартиру. Так называемый минер находился в состоянии алкогольного опьянения. После обысков взрывоопасных предметов тоже не нашли.

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