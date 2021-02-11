В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей

Работники магазина сладостей на Николая Оводова в Виннице 11 февраля около 11.00 позвонили в полицию, сообщив, что подозрительный мужчина с сумкой угрожает взорвать взрывчатку.
В городе сразу объявили спецоперацию Гром. Всех, кто был в магазине, эвакуировали.
Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался 31-летний житель Винницы. В его сумке опасных предметов взрывотехники не обнаружили.
Помещение магазина и прилегающую также тщательно осмотрели. Там тоже не нашли взрывчатку.
После проверки полиция даст событию правовую квалификацию.
Это не первый подобный случай в Виннице. 4 февраля местный житель угрожал взорвать квартиру, где были его жена и ребенок.
После длительных переговоров полицейским удалось проникнуть в квартиру. Так называемый минер находился в состоянии алкогольного опьянения. После обысков взрывоопасных предметов тоже не нашли.