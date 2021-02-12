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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Взорвал себя на глазах у детей: подробности самоубийства мужчины в Киеве

12 февраля во Киеве на Чоколовском бульваре произошел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что сдетонировала граната.

Взорвал себя на глазах у детей: подробности самоубийства мужчины в Киеве

Прохожий, который оказался в эпицентре взрыва, погиб мгновенно. Погибшим оказался 49-летний предприниматель Виктор, который неподалеку держал точку на радиорынке.

Знакомые мужчины сразу отвергли версию, что погибший стал жертвой разборок, ведь врагов у него не было. Зато говорят, что несколько лет назад Виктора очень подкосила семейная трагедия. А в последнее время он вообще вел себя крайне странно.

— Его сын 7-10 лет назад погиб под мостом. Он очень сильно изменился после этого. Сегодня я встретил нашего общего товарища, который сказал: Он подошел ко мне и говорит — Прощай, мне осталось жить пару часов, — рассказывает друг погибшего Андрей.

Ужасную гибель мужчины видели местные подростки. Просто на глазах испуганных детей мужчина прижал гранату к груди и выдернул чеку.

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Соседи рассказывают, что он жил в квартире вместе с женой, двумя совместными маленькими детьми и дочерью-подростком от предыдущего брака. И будто бы, в последнее время в семье не ладилось. Жена забрала троих детей и ушла от него.

Предполагают, что именно ссора с любимым окончательно сломала Виктора.

Информацию о чрезвычайном происшествии внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Сейчас следствие выясняет истинную причину самоубийства и где мужчина взял гранату.

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