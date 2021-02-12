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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Штраф в десять раз меньше: на Сумщине директор задолжал работникам более 200 тыс. гривен

В Ахтырке Сумской области перед судом предстанет директор одного из ООО, который больше месяца не выплачивал работникам заработную плату.

Штраф в десять раз меньше: на Сумщине директор задолжал работникам более 200 тыс. гривен

Общая сумма задолженности бизнесмена составила более 220 тыс. грн. Название предприятия не разглашается.

Следствием установлено, что директор имел необходимые средства для выплаты зарплат, однако не хотел выдавать их работникам.

Таким образом, 15 сезонных работников предприятия не получали заработанных денег в течение трех месяцев.

В прокуратуре отметили, что полного расчета они не получили и при увольнении.

Такие действия бизнесмена были квалифицированы по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Подозреваемому грозит штраф от 9 тыс. до 17 тыс. гривен или исправительные работы сроком до двух лет.

Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Источник: Сумская областная прокуратура

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