В Киеве, на Чоколовском бульваре 37, произошел взрыв.

Информацию Фактам ICTV подтвердили в Соломенском управлении полиции.

По информации СМИ, чрезвычайное происшествие произошло рядом с детским садиком.

Мужчина взорвал себя гранатой. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Информации о других пострадавших нет.

Взрыв в Харькове

В сентябре 2021 года в Харькове произошел взрыв.

57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже. По информации знакомых, он долгое время находился в депрессивном состоянии.

От полученных травм он скончался на месте. Другие новости о взрывах в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Киев Оперативный