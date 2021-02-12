В Киеве, на Чоколовском бульваре 37, произошел взрыв.
Информацию Фактам ICTV подтвердили в Соломенском управлении полиции.
По информации СМИ, чрезвычайное происшествие произошло рядом с детским садиком.
Мужчина взорвал себя гранатой. От полученных травм он скончался на месте.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Информации о других пострадавших нет.
Взрыв в Харькове
В сентябре 2021 года в Харькове произошел взрыв.
57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже. По информации знакомых, он долгое время находился в депрессивном состоянии.
От полученных травм он скончался на месте. Другие новости о взрывах в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Киев Оперативный