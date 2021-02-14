Утром 14 февраля произошла авария на инженерных коммуникациях Киевводоканала возле станции метро Черниговская.

Из-за порыва водопровода на Попудренко, 52 остановилось движение трамваев и автотранспорта на двух улицах — Хоткевича и Попудренко.

Проезжая часть сейчас напоминает реку. Вскоре она превратится в каток из-за сильного мороза.

Чтобы этого произошло, на месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.

Три дня назад произошла коммунальная авария на улице Петропавловской в Киеве — посреди дороги провалился асфальт. Это произошло из-за аварии на на самотечном коллекторе.

Под землю ушел огромный кусок асфальтового покрытия, посреди дороги образовалась пропасть