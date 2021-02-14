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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

“Река” возле метро Черниговская в Киеве: прорвало трубу, перекрыты две улицы

Утром 14 февраля произошла авария на инженерных коммуникациях Киевводоканала возле станции метро Черниговская.

Прорив труби біля Чернігівської

Из-за порыва водопровода на Попудренко, 52 остановилось движение трамваев и автотранспорта на двух улицах — Хоткевича и Попудренко.

Проезжая часть сейчас напоминает реку. Вскоре она превратится в каток из-за сильного мороза.

Чтобы этого произошло, на месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.

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Три дня назад произошла коммунальная авария на улице Петропавловской в Киеве — посреди дороги провалился асфальт. Это произошло из-за аварии на на самотечном коллекторе.

Под землю ушел огромный кусок асфальтового покрытия, посреди дороги образовалась пропасть

Источник: КГГА

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