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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Вспышка гепатита А под Одессой: заболели 15 детей и взрослый

Заболевание вирусным гепатитом А подтверждено у 16 человек, проживающих в частном жилом доме в городе Раздельная Одесской области.

гепатит а

Среди заболевших — 15 детей (один ребенок усыновлен и 14 детей взяты под опеку).

В доме проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник инфицирования пока не установлен.

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Гепатит А называют еще Болезнью Боткина или желтухой. Это острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека через пищу или воду, загрязненную инфицированными испражнениями.

Инкубационный период составляет две недели и больше. При этом,  переболев один раз гепатитом А, человек обретает иммунитет против инфекции на всю жизнь.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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