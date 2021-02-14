Заболевание вирусным гепатитом А подтверждено у 16 человек, проживающих в частном жилом доме в городе Раздельная Одесской области.

Среди заболевших — 15 детей (один ребенок усыновлен и 14 детей взяты под опеку).

В доме проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник инфицирования пока не установлен.

Гепатит А называют еще Болезнью Боткина или желтухой. Это острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека через пищу или воду, загрязненную инфицированными испражнениями.

Инкубационный период составляет две недели и больше. При этом, переболев один раз гепатитом А, человек обретает иммунитет против инфекции на всю жизнь.