Из детской больницы Охматдет украли датчик от сканера ультразвукового диагностирования, стоимостью около 250 тыс. грн. Подозреваемого в совершении преступления нашли через несколько дней.
Похищенное устройство оперативники обнаружили в доме 28-летнего уроженца Кировоградской области.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Угон авто с вакциной против Covid-19
4 февраля во Флориде (США) неизвестный мужчина угнал авто с вакциной против Covid-19.
Препарат находился в салоне серого Hyundai Accent 2018 года, который оставили на стоянке Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити.