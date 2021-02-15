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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Из Охматдета украли оборудование на четверть миллиона гривен

Из детской больницы Охматдет украли датчик от сканера ультразвукового диагностирования, стоимостью около 250 тыс. грн. Подозреваемого в совершении преступления нашли через несколько дней.

Охматдит

Похищенное устройство оперативники обнаружили в доме 28-летнего уроженца Кировоградской области.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Угон авто с вакциной против Covid-19

4 февраля во Флориде (США) неизвестный мужчина угнал авто с вакциной против Covid-19.

Препарат находился в салоне серого Hyundai Accent 2018 года, который оставили на стоянке Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити.

Источник: МВД

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