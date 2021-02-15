В Новой Каховке при загадочных обстоятельствах погибли четыре человека

В городе Новая Каховка в Херсонской области в квартире обнаружили тела четырех человек.
К правоохранителям обратилась председатель ОСМД одного из домов в Новой Каховке.
— Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор, — рассказали в ГУ НП в Херсонской области
В квартиру попали бойцы ГСЧС, которые обнаружили первыми там тела четырех человек.
— С помощью лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь, — добавили в полиции.
Двух женщин и двух мужчин обнаружили без признаков жизни, следов насильственной смерти у граждан не было.
Событие предварительно квалифицируется по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай) УК Украины.
На Харьковщине осудили рецидивиста
В Харьковской области засудили 45-летнего мужчину, который напал с ножом и избил сковородкой двух женщин в их доме.
Правонарушителя признали виновным по статье 187 Разбой УК Украины и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.