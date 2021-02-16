Депутат Киевсовета Богатов побил комика Влада Капицу

В Киеве депутат Киевсовета Константин Богатов побил комика Влада Капицу. Причиной стало то, что чиновнику не понравилось использование нецензурной лексики во время стендапа.

Об инциденте первым написал стендап-комик Влад Капица.

Он отметил, что депутат Киевского городского совета от Голоса Константин Богатов попытался сорвать выступление из-за нецензурной лексики на сцене. Инцидент произошел 14 февраля во время стендапа в артцентре Братислава.

Во время выступления депутат начал возмущаться, что комики употребляют нецензурную лексику, и пошел к Капице ссориться.

На видео, которое снимал комик, видно, что мужчина повторяет: Не будет тут мата, а потом бьет Капицу в голову.

— Он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю, — написал комик.

В конце концов мужчину вывел из зала представитель полиции.

У комика синяк, содрана кожа на руке и сломаны очки. А вот у нардепа сейчас будут проблемы на политическом поприще, потому что в его партии Голос уже отреагировали на инцидент.

— Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне извиняемся лично перед стендапером Владом Капицей. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта. Такое поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии Голос, — заявили в партии.

Пресс-секретарь партии Ярема Дух в комментариях написал, что ему “обидно за дебильное поведение депутата”.

К слову, сам Богатов также высказался в комментариях под постом комика. Он отметил, что уже отправил СМС с извинениями.

— Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и поэтому так отреагировал на нецензурную лексику, — написал депутат.

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