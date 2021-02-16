Депутат Киевсовета Богатов побил комика Влада Капицу

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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Не будет тут мата! Депутат Киевсовета избил комика во время стендапа

В Киеве депутат Киевсовета Константин Богатов побил комика Влада Капицу. Причиной стало то, что чиновнику не понравилось использование нецензурной лексики во время стендапа.

Не будет тут мата! Депутат Киевсовета избил комика во время стендапа

Об инциденте первым написал стендап-комик Влад Капица.

Он отметил, что депутат Киевского городского совета от Голоса Константин Богатов попытался сорвать выступление из-за нецензурной лексики на сцене. Инцидент произошел 14 февраля во время стендапа в артцентре Братислава.

Во время выступления депутат начал возмущаться, что комики употребляют нецензурную лексику, и пошел к Капице ссориться.

На видео, которое снимал комик, видно, что мужчина повторяет: Не будет тут мата, а потом бьет Капицу в голову.

— Он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю, — написал комик.

В конце концов мужчину вывел из зала представитель полиции.

У комика синяк, содрана кожа на руке и сломаны очки. А вот у нардепа сейчас будут проблемы на политическом поприще, потому что в его партии Голос уже отреагировали на инцидент.

— Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне извиняемся лично перед стендапером Владом Капицей. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта. Такое поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии Голос, — заявили в партии.

Пресс-секретарь партии Ярема Дух в комментариях написал, что ему “обидно за дебильное поведение депутата”.

К слову, сам Богатов также высказался в комментариях под постом комика. Он отметил, что уже отправил СМС с извинениями.

— Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и поэтому так отреагировал на нецензурную лексику, — написал депутат.

Депутат Киевсовета Богатов побил комика Влада Капицу

Представитель омбудсмена Лисянский избил охранника ресторана

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Денисовой Павел Лисянский побил охранника одного из ресторанов Святогорска.

Владелец ресторана сообщил, что нетрезвый Лисянский не хотел покидать ресторан в 22.00, так как заведение закрывалось из-за карантинных ограничений.

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