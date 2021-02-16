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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Непогода в Украине: на каких дорогах ограничено движение

Из-за сильных снегопадов, которые обрушились на всю территорию Украины, движение по некоторых дорогах пришлось ограничить.

Непогода в Украине: на каких дорогах ограничено движение

Это сделано с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники на дорогах Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областей.

По состоянию на 7.00 продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

  • Волынская область — на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь),
  • Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно,
  • Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);
  • Ивано-Франковская область — на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — г. Городенка)
  • Ровенская область — на а/д регионального значения: Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны,
  • Т-18-15 Дубно-Млинов,
  • Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань,
  • Т-18-24 Дерманка-Корец.
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Подразделения ГСЧС за сутки освободили из снежных заносов 128 транспортных средств и оказали помощь 240 лицам.

В Украине вторую неделю подряд, с 8 февраля 2021 года, не утихает непогода. От снегопадов и морозов больше всего страдают жители западных регионов. Спецтехника работает круглосуточно, помогают коммунальщикам справиться с последствиями непогоды и обычные украинцы.

Подробнее о последствиях непогоды в Украине, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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