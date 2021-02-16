В США разбился вертолет — четыре человека погибли

Возле Виргинских островов (США) потерпел крушение вертолет.

Экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западе острова Сент-Томас 23.14 по киевскому времени.

На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.

Пока остается неизвестным чей именно этом был вертолет, а также, что стало причиной крушения.

Возле Оттавы упал частный самолет

На западе канадской столицы Оттавы упал небольшой частный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп.

Полиция Оттавы проинформировала, что спасатели обнаружили тело человека. Вероятно, что это был пилот самолета, который скончался на месте от полученных повреждений.

Источник: ABC News