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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Кричал и пробыл в ледяной воде 5 часов: на Николаевщине из колодца достали мужчину

На Николаевщине полицейский спас мужчину, который упал в колодец.

колодязь

16 февраля в селе Дорошовка 43-летний пострадавший упал в четырехметровой колодец. Он на собственном автомобиле ехал из Киева, однако по дороге ему стало плохо и он решил остановиться и попить воды.

По словам киевлянина, подойдя к колодцу он хотел набрать воды, но поскользнулся и упал в колодец, в котором до колен была ледяная вода. Мужчина просидел на дне целых пять часов и звал на помощь.

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Около 14.15, 16 февраля, крики пострадавшего услышал участковый, который с помощью веревки и вытащил жителя Киева.

— Пострадавший обмотался веревкой, и участковый вытащил его. Замерзшего спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели помогли достать из колодца его личные вещи, — сообщили в полиции.

Медики госпитализировали мужчину в местную больницу, где он сейчас проходит обследование. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
  • На Николаевщине из колодца достали мужчину
Кричал и пробыл в ледяной воде 5 часов: на Николаевщине из колодца достали мужчину / 3 фотографии

Происшествия

Во Львове упала огромная глыба из заледенелого снега из-под крыши отеля на пару. Парень не пострадал, а вот у девушки полностью разбита стопа.

Потерпевшей, вероятно, придется делать пересадку кожи. Медики констатировали множественные открытые переломы с раздавливания мягких тканей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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