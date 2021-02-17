На Николаевщине из колодца достали мужчину

На Николаевщине полицейский спас мужчину, который упал в колодец.

16 февраля в селе Дорошовка 43-летний пострадавший упал в четырехметровой колодец. Он на собственном автомобиле ехал из Киева, однако по дороге ему стало плохо и он решил остановиться и попить воды.

По словам киевлянина, подойдя к колодцу он хотел набрать воды, но поскользнулся и упал в колодец, в котором до колен была ледяная вода. Мужчина просидел на дне целых пять часов и звал на помощь.

Около 14.15, 16 февраля, крики пострадавшего услышал участковый, который с помощью веревки и вытащил жителя Киева.

— Пострадавший обмотался веревкой, и участковый вытащил его. Замерзшего спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели помогли достать из колодца его личные вещи, — сообщили в полиции.

Медики госпитализировали мужчину в местную больницу, где он сейчас проходит обследование. Сейчас его жизни ничего не угрожает.











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