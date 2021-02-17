В Карпатах объявили третий уровень опасности.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

— 17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — сообщили у ГСЧС.

Непогода в Карпатах продолжает бурлить. Почти ежедневно спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий и просят не ходить в горы через долговременные осадки.

14 февраля на Закарпатье в горах заблудился турист. Мужчина исчез после спуска с горы Ґемба, расположенной на границе Свалявского и Межгорского районов.

Еще одного туриста продолжают искать и на его поиски уже привлекли 13 единиц техники и 66 человек. Среди них 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч. Также помогают 10 лесников и девять волонтеров.