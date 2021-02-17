PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой

В Харькове мужчина бросился с ножом на бывшую возлюбленную, а затем поджег квартиру, где находилась еще жива женщина.

В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой

К правоохранителям обратились спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар в помещении.

После тушения огня в помещении спасатели обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Однако женщина умерла по дороге в больницу. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Читайте
Топил в ванне и прятал тело в спальном мешке: в Днепре произошло двойное убийство

Правоохранители сразу вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее жила в доме под Харьковом.

— Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств оскорблений. Злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад арендовала квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город, — рассказали в полиции.

16 февраля, когда женщина была дома наедине, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился. После совершения преступления он поджег квартиру.

Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы.

  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
  • В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой
В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой / 6 фотографий

На Харьковщине осудили рецидивиста

В Харьковской области засудили 45-летнего мужчину, который напал с ножом и избил сковородкой двух женщин в их доме.

Правонарушителя признали виновным по статье 187 Разбой УК Украины и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка