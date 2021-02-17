В Харькове мужчина бросился с ножом на бывшую возлюбленную, а затем поджег квартиру, где находилась еще жива женщина.

К правоохранителям обратились спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар в помещении.

После тушения огня в помещении спасатели обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Однако женщина умерла по дороге в больницу. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Правоохранители сразу вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее жила в доме под Харьковом.

— Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств оскорблений. Злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад арендовала квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город, — рассказали в полиции.

16 февраля, когда женщина была дома наедине, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился. После совершения преступления он поджег квартиру.

Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы.























В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную, а потом поджег еще живой / 6 фотографий