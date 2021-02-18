Заклеивала рот воспитанникам: в Луцке разгорелся скандал с воспитательницей детсада

В Луцке воспитательница коммунального детского сада заклеивала воспитанникам рот скотчем.

Об инциденте в младшей группе узнали случайно, когда один из мальчиков рассказал маме, что двум его товарищам из-за непослушания клеили скотч на лицо. Мама одного из малышей показала фотографию своего 4-летнего сына с раздражением на лице.

Родители начали подозревать, что в заведении что-то происходило — дети стали замкнутыми и не хотели ходить в детский сад.

— Он мне все показал и рассказал, как это все клеили вокруг головы. Он плакал, а его ставили в угол и дети смеялись над ним, — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Родители просят установить в саду видеокамеры, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, что происходит в детском саду.

Инцидентом заинтересовались правоохранители, а в управлении образования создали спецкомиссию. В самом заведении в жестоком обращении коллеги не верят. Воспитательница имеет хорошую репутацию и стаж работы 30 лет.

Сама педагог тоже все отрицает. По ее словам, она только ругала детей за плохое поведение. Однако женщина уже написала заявление на увольнение.

— Я написала заявление и ушла с работы, потому что я не могу себя защитить сейчас. Я не знаю, как это доказать, — рассказала воспитательница.

Скандал со стоматологом в Ровно

Правоохранители открыли пять уголовных производств относительно скандала со стоматологом в Ровно Инны Кравчук, которую подозревают в избиении детей во время лечения зубов.

Одно уголовное производство касается ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, за которые несовершеннолетнему нанесли тяжкие повреждения, еще четыре — за умышленные легкие телесные повреждения.